Корешков подписал контракт с Fight Nights и примет участие в Гран-при лиги

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков подписал контракт с Fight Nights и примет участие в Гран-при с призовым фондом 1 миллион долларов, сообщает пресс-служба организации.

Имя ближайшего соперника бойца пока не называется.

13 декабря Корешков техническим нокаутом победил поляка Петра Недзельского во втором раунде на турнире промоушена Shlemenko Fighting Championship. До этого россиянин выступал в PFL, в апреле 2025 года он уступил американцу Джейсону Джексону удушающим приемом.

На счету 35-летнего Корешкова 29 побед при 6 поражениях.