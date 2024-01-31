Вагабов — о подписанном контракте с Минобороны: «Дикая дивизия Донбасса, батальон «Арбат»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов рассказал о подписанном контракте с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО.

Ранее Вагабов рассказал «СЭ» о службе в зоне СВО.

«Да, [контракт] с Минобороны, «Дикая дивизия Донбасса», батальон «Арбат». Он добровольческий», — сказал Вагабов «СЭ».

24 февраля в Тюмени Вагабов проведет бой по кикбоксингу с Иваном Штырковым. Бойцы возглавят турнир RCC 18.