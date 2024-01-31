Вагабов — о подписанном контракте с Минобороны: «Дикая дивизия Донбасса, батальон «Арбат»
Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов рассказал о подписанном контракте с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО.
Ранее Вагабов рассказал «СЭ» о службе в зоне СВО.
«Да, [контракт] с Минобороны, «Дикая дивизия Донбасса», батальон «Арбат». Он добровольческий», — сказал Вагабов «СЭ».
24 февраля в Тюмени Вагабов проведет бой по кикбоксингу с Иваном Штырковым. Бойцы возглавят турнир RCC 18.
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22 дек 2023 20:17
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