Чемпион AMC Fight Nights Вагабов рассказал о службе в зоне СВО

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов в интервью «СЭ» рассказал о том, как отправился в зону СВО.

«Некоторое время находился в зоне СВО. Также я на контракте. Я на контракте с «Дикой дивизией Донбасса», батальон «Арбат». Где-то полгода уже там нахожусь. Восстанавливаем разрушенные регионы», — сообщил Вагабов «СЭ».

24 февраля в Тюмени Вагабов проведет бой по кикбоксингу с Иваном Штырковым.