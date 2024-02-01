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AMC Fight Nights

1 февраля, 10:41

Камил Гаджиев — о смерти Мутаева: «Улица не отпускает человека, даже когда он начал заниматься спортом»

Константин Белов
Корреспондент
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Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью борца Магомеда Мутаева.

Спортсмен скончался 31 января, он был застрелен насмерть возле своего дома, когда возвращался с тренировки.

«Криминал в чистом виде. Видимо, была бытовая ситуация, которая переросла в трагедию. Даже в контексте ММА рассуждать не хочу, говорить о перспективах Мутаева в единоборствах. Нет человека, молодого человека, всего 20 лет ему было. К сожалению, наши ребята, кто занимается ММА, являются беспокойными людьми, людьми «с улицы». Мы все, представители ММА, в какой-то степени «люди с улицы». И улица не отпускает человека, даже когда он начал заниматься спортом. Видимо, это то, что произошло с Мутаевым. Мои соболезнования родным и близким», — сказал Гаджиев «СЭ».

Мутаеву было 20 лет. Он тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Последний бой спортсмен провел в ноябре прошлого года в Москве. Второй профессиональный поединок спортсмен должен был провести 23 февраля на турнире AMC Fight Nights 123.

Магомедрасул Мутаев (справа) и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. 20-летний дагестанский боец убит у своего дома. Он тренировался в зале Хабиба

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AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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