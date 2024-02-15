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AMC Fight Nights

15 февраля, 04:52

Сарнавский: «Ни этот бой с Сулумовым нельзя проиграть, ни следующий»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец Александр Сарнавский рассказал, как относится к бою с Магомедом Сулумовым в турнире Fight Nights.

«Не то чтобы ключевым. Был долгий простой. Давно не выходил в клетку. В мае будет два года без боев. В плане важности. На кону чемпионский пояс. Ни этот бой нельзя проиграть, ни следующий. В принципе лучше не проигрывать. Сулумов — молодой парень, который пытается раскрутить бой, устроить треш-ток. Мне уже не 25 лет. Я многое повидал в свою сторону. Магомед просто качает бой», — цитирует MMA.Metaratings.ru Сарнавского.

На счету Сулумова 10 побед и 2 поражения, а у Сарнавского — 40 побед и 8 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sarnavskii-nelzya-proigryvat-boi-s-sulumovym-334096/
Александр Сарнавский
Магомед Сулумов
ММА
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