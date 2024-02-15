Сарнавский: «Ни этот бой с Сулумовым нельзя проиграть, ни следующий»

Боец Александр Сарнавский рассказал, как относится к бою с Магомедом Сулумовым в турнире Fight Nights.

«Не то чтобы ключевым. Был долгий простой. Давно не выходил в клетку. В мае будет два года без боев. В плане важности. На кону чемпионский пояс. Ни этот бой нельзя проиграть, ни следующий. В принципе лучше не проигрывать. Сулумов — молодой парень, который пытается раскрутить бой, устроить треш-ток. Мне уже не 25 лет. Я многое повидал в свою сторону. Магомед просто качает бой», — цитирует MMA.Metaratings.ru Сарнавского.

На счету Сулумова 10 побед и 2 поражения, а у Сарнавского — 40 побед и 8 поражений.