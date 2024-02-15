Сарнавский: «Я никогда не был трештокером»

Боец легкого веса Александр Сарнавский не считает себя трештокером.

«Да я никогда не был трештокером. У меня был опыт на Fight Nights. Я толкнул Мурада Мачаева. Потом было много разговоров. И я понял, что надо сначала сделать, а потом говорить, а не наоборот. Лучше все доказывать, выходя в клетку», — цитирует MMA.Metaratings.ru Сарнавского.

Ранее глава Fight Nights Камил Гаджиев на пресс-конференции назвал Сарнавского трештокером.

Свой последний бой Сарнавский провел 21 мая 2022 года. Тогда россиянин нокаутировал бразильца Хердесона Батисту. Всего у 35-летнего бойца 48 поединков, в 40 из которых он выходил победителем.