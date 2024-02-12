Камил Гаджиев назвал условие для боя Нейта Диаса и Асхаба Тамаева

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев предполагает, что Нейт Диас (21-13) может подраться с блогером Асхабом Тамаевым, если ему предложат миллион долларов.

«Бой Тамаева и Нейта Диаса? Все возможно. Какая логика? Для Асхаба Тамаева это хайп международного значения. Парень очень крепкий, физически развитый, с кем только не дрался. Нейт Диас: «Миллион долларов на стол, и я готов». Такой лозунг в последнее время активно Нейт продвигает. Поэтому, если Толя [Сульянов] на этот бой эти деньги найдет, подтянет, Нейт, наверное, подерется», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Диас в прошлом бою по правилам бокса проиграл Джейку Полу (8-1) единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа 2023-го в Далласе, США.