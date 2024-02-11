Сарнавский: «У меня нет негатива к Шлеменко. Поговорим, руки пожмем»

Сарнавский заявил, что у него нет негатива к Шлеменко

Российский боец Александр Сарнавский (40-8) рассказал, как относится к бывшему товарищу по команде Александру Шлеменко (64-15). Об этом Сарнавский сказал в интервью Meta MMA.

— Скажи, в этом поединке, который тебе предстоит [с Сулумовым], будет ли за тебя болеть Александр Шлеменко? Как считаешь?

— Я не знаю, это надо у Александра спрашивать.

— Он говорит, что он в тебя весь фундамент вложил.

— Но я думаю, в любом случае он этот бой будет смотреть.

— А надеешься ли ты на то, что, может быть, после боя, может, в другое время, он тебе позвонит, вы поговорите, все выскажите друг другу и уберете повод у меня, у моих коллег продолжать эту историю, просить комментировать друг про друга?

— Знаете, я думаю, что придет время, все равно где-то мы с ним увидимся. Поговорим, руки пожмем. У меня нет негатива к Александру. Постоянно эти вопросы задают, пытаются как-то затронуть. Я очень спокойно и ровно отношусь. Просто у меня своя дорога, у ребят — своя дорога, у школы — своя дорога, у их команды. Я только желаю им удачи.

Сарнавский подерется с Магомедом Сулумовым (10-2) 23 февраля на AMC Fight Nights 123 в Москве.