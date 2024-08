Разговор с легендарным дагестанским джитсером.

Марат Гафуров — человек, которого можно назвать легендой российских ММА. Был чемпионом M-1 и ONE Championship, один из лучших грэпплеров страны. В марте 2024-го Гафуров победил венгра Габора Борароша болевым приемом в АСА, а сейчас пребывает в статусе свободного агента.

С Гафуровым «СЭ» встретился и записал большое интервью в знаменитом махачкалинском зале «Агат». Марат рассказал, как делал болевой молодому Исламу Махачеву и попадался на кимуру от юного Хабиба, как Федор Емельяненко громко наезжал на младшего брата, когда тот пришел с перегаром, как очень сильно бил 17-летнего Армана Царукяна и о многом другом.

О бое с Тайсумовым

— С Майрбеком был хороший бой. До сих пор его все мне вспоминают — спорный бой (Гафуров победил раздельным решением судей. - Прим. «СЭ»). Честно говоря, меня как жертву туда закинули. Я так и понял, что хотели так. Без опыта... Ну, опыт был у меня, но все равно. Я еще не готовился на этот бой — у меня травма была, грыжа. Если бы я был в хорошей форме, я, наверное, другой бой показал бы. Я вот недавно видел Майрбека интервью, он хочет вернуться. Это был бы неплохой бой, реванш через 12 лет. Я против него ничего не имею. Хороший парень, мы дружим вместе, но чисто спортивный интерес.

О бое Федора с Риззо и его «наезде» на Александра, который пришел с перегаром

— Да, смотрел [этот бой на арене]. Я думал, Педро Риззо слабоватый был, если уже на спаде. Его просто как жертву привезли. Такого не было, что пересекались [с Федором на турнире]. Да, мы здоровались, но не общались. Я его несколько раз видел.

[Александр Емельяненко тогда так же чудил?] Да. Я один раз видел, как Федор на него наезжал — чуть с перегаром пришел [Александр]. Не на турнире, до боя пресс-конференция, съемки. Чуть-чуть с бодуна, короче. На повышенных тонах он на него наезжал. Александр хороший боец был бы, но это чуть погубило.

Как бывший соперник Махачева «ушел в запой» перед боем с Гафуровым

— Когда Ивлев со мной дрался, до этого он чуть-чуть в запой ушел. Говорит, до меня восемь месяцев уже... Завязал со всем, серьезно подошел, но со мной к бою он два с чем-то килограмма веса не сделал, желтой карточкой вышло. Но он в неплохой форме был, я даже не ожидал. Я думал, что в первом раунде закончу, но он такой крепыш оказался. Я бы сказал, что он сильным был соперником. Просто Ислам уже на другом уровне был.

Фото из соцсетей Марата Гафурова

Как поймал на болевой Махачева

— Ислама я давно знаю, мы даже вместе когда-то боролись по грэпплингу. Это давно было, Ислам тогда еще маленький был. Я тогда уже в грэпплинге что-то разбирался, а они еще только начинали. Тогда он только набирал, он слабенький был. Их школа один раз выступала по грэпплингу. Не помню, какой это год был. Хабиба не было, остальные все были, и я выиграл тогда у Ислама, Эльдара [Эльдарова]. У всех выиграл быстро, болевые сделал. Ахмадшейху [Гелегаеву] тогда проиграл, и то по баллам. Я с ним два раза боролся — и два раза не смог у него выиграть на абсолютке. Он большой и подвижный. Каким образом выиграл у Ислама? Даже не помню, болевой какой-то сделал. Потом мы боролись несколько лет назад, он мне анаконду сделал в Абдулманапа зале. Ну, это уже другой уровень.

Как попался на кимуру Хабиба

— Это был 2009 или какой-то год... Я его видел, знал, а один раз он пришел в зал, я смотрю — Хабиб. И тогда боролись долго-долго, и он мне тогда кимуру сделал. И все, больше он не приходил. Я не знаю, как он пришел в зал «Белый медведь», для чего он пришел. Очень крепкий был он тогда. Я просто даже не ожидал, я был такой на расслабоне, а он, оказывается, специально пришел со мной побороться. А я так особо в зале не напрягаюсь. Может быть, он пришел для этого, я точно не помню. Вдруг откуда ни возьмись... (Смеется.)

О кабальных условиях контракта ONE

— Условий никаких лучше [чем в ONE] не было. Просто мне в тот момент UFC предлагали 8+8 [тысяч долларов], а в ONE — 7+7. И в UFC надо было мне ехать в Америку, проходить сборы за свой счет, там еще налоги отдавать. И мне поэтому показалось, что в ONE выгодно, но на самом деле это было не так. Я даже когда подрался, шесть боев сделал досрочно, даже когда чемпионом стал, они мне контракт так и не поменяли. Вот они на два умножали, умножали, умножали, и все. Они даже контракт не поменяли. Хотя [глава лиги] Чатри сказал мне, что мы поменяем контракт. Так и не поменяли.

Они там говорят за свое мужское, но на самом деле они то, что говорят, не делают. Сколько я их просил «дайте мне бои», они говорят и не делают. Я в год один бой делал, за столько лет я вообще мало боев провел. Мою карьеру они погубили, потому что они говорят: в такое время бои дадим. Ты тренируешься — нет боя, кто-то не хочет. И у меня уже желания не было драться там. Когда у меня уже контракт заканчивался, я говорю: дайте мне с Аоки бой. Так и не дали. И контракт тоже мне не продлили.

Фото из соцсетей Марата Гафурова

О поражении от Аоки в схватке по грэпплингу

— У меня должен был бой быть, я даже к схватке не готовился. Я в Таиланде был, вес набрал, и они говорят: давай бороться. А я такой уже опухший, накачанный. (Смеется.) Я не ожидал, что он такой физически сильный был, такой крепкий был. Я думал, его сейчас сломаю сразу жи есть. И я устал от того, что хотел резко сломать, вот это меня погубило. Обычно шею отдаю и отсюда перекидываю — это у меня не прокатило, и он меня задушил. Я специально спину отдаю, бывает, и отсюда перекидываю. Сам ошибку сделал, он меня задушил. По ММА было бы проще. В ММА что он мне сделал бы? Ничего он не смог бы. Он меня даже перевести не смог бы.

О работе с молодым Умаром

— Видно было, что у него все получится. Он такой перспективный был. У него стойка была хорошая и грэпплинг тоже хороший был. Я с ним боролся, я знаю, что он даже меня может поймать на болевой. Видно дисциплину у него.

О Шаре Буллете

— Мы боролись, защищается неплохо он, но в партер переходит — и чуть-чуть теряется, гибкости не хватает. Он неплохо стоит, повалишь — дальше ему тяжело. Ему не нужен грэпплинг, ему просто надо защиту, и все. Он ударник, ему надо просто не давать бороться, ему просто надо от разных приемов правильно защищаться, и все получится.

Как бил молодого Царукяна

— Царукяна я помню, когда он маленький был, он приезжал к нам в зал. Да-да, он здесь начинал. Даже не в «Агате», Top Team у нас в зале был. Ему 17 лет, он один приезжал, тренировался. Тогда я уже понял, что он далеко пойдет. Я еще с ним спарринг делал, не жалел его, бил. Я его очень сильно бил. Я никого не жалел, всегда бил жи есть. Видно было, он далеко пойдет, он такой крепкий парень был. Видно было, что он хочет здесь чего-то. Кто фаворит в бою Царукяна и Махачева? Ислам, я думаю. Ислам сейчас на другом уровне. И грэпплинг у него хороший, и физически он крепкий, и выносливый — все есть у него.