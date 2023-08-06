В АСА объяснили, почему Фрэнсис Нганну не перешел в лигу

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему не удалось подписать контракт с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Мы общались с Нганну, — сказал Бадаев на подкасте Kimchi MMA. — У меня даже есть СМС. На самом деле общались. Мы же прекрасно понимали, [что] Нганну ушел из UFC, идет и говорит: «Возьмите меня, заплатите мне». И тут выходят АСА: «Ты не хотел бы к нам прийти?». [Нганну говорит]: «Ребята, вы, конечно, молодцы. У вас мой друг Тони Джонсон дерется, даже был чемпионом, мы вместе тренируемся, помогал ему готовится». Он даже комментарий оставлял в комментариях аккаунта АСА, но он говорит: «У меня бокс». В принципе, он не соврал».

Следующим соперником Нганну станет Тайсон Фьюри. Боксерский поединок Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.