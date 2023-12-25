Бадаев: «У Резникова прослеживаются психологические проблемы»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев посоветовал третьему номеру рейтинга в легком весе Артему Резникову (24-7) взять паузу.

«Я бы посоветовал Артему не спешить. Он сейчас морально подавлен, он сейчас может не понимать ситуации, которая происходит. У Артема прослеживаются психологические проблемы. Сегодня мы это поняли, что после того боя с Эдуардом Вартаняном он не восстановился психологически. Али затянул Резникова в глубокие воды. В первом раунде Артем хорошо боролся, но когда Али дал темп, Резников не выдержал. Он забился, и именно его навыки вольной борьбы не сработали на дальней дистанции.

На данный момент Резникову нужно взять паузу, определиться, чего он хочет дальше. Возможно, ему сейчас нужно сделать какие-то перемены в жизни. Может, жениться ему надо, отвлечься от боев, пожить простой человеческой жизнью, побыть с родителями. Это отвлечет его, сфокусирует его и вернет ему умиротворение. Уже после этого, обдумав, поняв, что ему делать, он может вернуться», — сказал Бадаев изданию Metaratings.

Али Багов (32-11) победил Резникова техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.