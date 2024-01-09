Тимур Валиев подписал контракт с ACA на 4 боя

33-летний боец легчайшего веса Тимур Валиев (18-3) заключил контракт на четыре боя с российской лигой ACA, сказано в соцсетях лиги.

Валиев тренировался в известном клубе Jackson Wink MMA и выступал в UFC и в The Ultimate Fighter. В UFC Валиев провел три поединка, проиграв лишь один единогласным решением судей. В 2023-м россиянин выступал в The Ultimate Fighter, где выиграл у Тревора Уэллса (8-4) единогласным решением судей и проиграл Брэду Катоне (13-2) раздельным решением судей.