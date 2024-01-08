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Борисов: «В первом бою с Бибулатовым я ни разу не вложился в удар»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов рассказал, чем второй бой с Магомедом Бибулатовым будет отличаться от первой встречи.

«Насколько я знаю, на Магомеда тоже давили травмы. У него были проблемы. Тем не менее он подготовился и работал пять раундов. Он много ударов выбрасывал ногами, что говорит о хорошей выносливости. Было не так много борьбы, но сам Бибулатов — ударник. Я планирую прибавить во всех аспектах. Вот и все. Что-то где-то поменять тактически. Я буду готов еще лучше. Буду гораздо жестче. В первом поединке я ни в один удар не вложился. Перебил, больше попал, но не вкладывался, не пытался сильно пробить», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

Борисов и Бибулатов 26 января проведут бой за пояс чемпиона в легчайшем весе на турнире ACA 169.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-asa-borisov-v-pervoyu-boyu-s-bibulatovym-ya-ni-razu-ne-vlozhilsya-v-udar-321752/
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