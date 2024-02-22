Сарнавский: «Смысла говорить о моем возвращении в ACA нет»

Боец ММА Александр Сарнавский ответил на вопрос о возможном возвращении в АСА.

Ранее глава российской лиги ACA Майрбек Хасиев заявил, что Сарнавский не будет выступать в лиге.

«Я дерусь на Fight Nights, где как минимум два боя, поэтому нет смысла говорить про ACA», — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

В профессиональной карьере 35-летний Сарнавский провел 48 боев, в 40 из которых он выходил победителем. Последний поединок россиянина прошел 21 мая 2022 года. Тогда он в первом раунде нокаутировал бразильца Хендерсона Батисту.