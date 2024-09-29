Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

29 сентября, 23:36

Резников: «ACA скоро анонсирует супербой с моим участием»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец легкого веса ACA Артем Резников заявил, что Дауд Шайхаев уже не рассматривается в качестве его потенциального соперника и лига скоро анонсирует громкий бой.

«Планы изменились. Скоро ожидается анонс супербоя, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Резникова. — Ничего говорить не буду, потому что ACA анонсирует. Асланбек на тот момент ничего не знал. Я буду молчать на любые фамилии. Весовая категория тоже секрет. Все вопросы к Бадаеву. Может, 70 кг, может 77, а может и в 120 к Евгению Гончарову. Ему в дивизионе не с кем драться. Вот я и зайду. После Турции я как раз вешу как тяжеловес».

На счету 32-летнего Резникова 20 побед и 8 поражений в ММА. Последний раз он выходил в клетку против Мухамеда Кокова и одержал победу единогласным решением 28 июня 2024 года.

Источник: mma.metaratings.ru
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
На южные регионы России обрушилась пыльная буря
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости