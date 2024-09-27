Бой раненного в перестрелке в офисе Wildberries Местоева отменили

Российский боец ММА Абубакар Местоев, пострадавший в результате инцидента со стрельбой в офисе Wildberries, не выступит на 180-м турнире лиги АСА в Грозном, сообщает РИА «Новости».

Поединок 30-летнего спортсмена пропал из карда турнира, представленного на официальном сайте промоушена. Местоев должен был встретиться 4 октября с бразильцем Эриваном Перейрой.

Местоев после стрельбы в Москве был прооперирован. В его активе 13 побед при четырех поражениях.