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Сегодня, 14:24

Бой раненного в перестрелке в офисе Wildberries Местоева отменили

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец ММА Абубакар Местоев, пострадавший в результате инцидента со стрельбой в офисе Wildberries, не выступит на 180-м турнире лиги АСА в Грозном, сообщает РИА «Новости».

Поединок 30-летнего спортсмена пропал из карда турнира, представленного на официальном сайте промоушена. Местоев должен был встретиться 4 октября с бразильцем Эриваном Перейрой.

У&nbsp;офиса Wildberries произошла перестрелка. Двое бойцов ММА пострадали в перестрелке у офиса Wildberries. Один скончался, второй — в тяжелом состоянии

Местоев после стрельбы в Москве был прооперирован. В его активе 13 побед при четырех поражениях.

Источник: РИА Новости
Абубакар Местоев
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