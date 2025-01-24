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Раисов: «Сказал Резникову, что не верю в его болезнь»

Даниил Аршавский
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Российский боец АСА Юсуф Раисов рассказал о своем разговоре с представителем Казахстана Артемом Резниковым после отмены их поединка из-за болезни последнего.

«Я сказал Артему, что не верю в то, что он болеет. Все. Дальше уже смысла не было. Поскольку поединок перенесли, бессмысленно рассуждать на тему, поверил ли я ему. Вопрос был в неправильном подходе после болезни», — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

Изначально реванш бойцов должен был состояться 15 декабря, однако за два дня до поединка Резников отказался от участия из-за проблем со здоровьем. Бой был перенесен на 8 февраля и состоится на турнире ACA 183 в Краснодаре на арене «Баскет-Холл». Формат — 5 раундов.

Первая встреча 29-летнего Раисова (19-3) и 2-летнего Резникова (24-7) в сентябре 2020 года завершилась победой казахстанского бойца раздельным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артем Резников
Юсуф Раисов
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