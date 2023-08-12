Камил Гаджиев: «Бой Минеева с Гасановым стал бы боем десятилетия»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о гипотетическом противостоянии Владимира Минеева с чемпионом АСА в среднем весе Магомедрасулом Гасановым.

«Минеев — Гасанов? Если бы этот бой состоялся, то нужно было бы брать какой-нибудь стадион и делать вот такую историю, — сказал Гаджиев журналистам после турнира АСА 161. — Вот это был бы реально главный бой в истории... Вот мы же называем, условно: главный бой Федора Емельяненко, главный бой с участием Маши Исмаилова, бой века или еще что-то. Если бы Магомедрасул Гасанов и Владимир Минеев дрались бы друг с другом, вот это был бы реально бой десятилетия».

В главном событии АСА 161, который проходил 11 августа в Москве, Гасанов судейским решением победил Саламу Абдурахманова.