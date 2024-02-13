Хрюнов заявил, что Вартанян является одним из кандидатов на бой с Лобовым

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал о возможной организации поединка с участием победителя Гран-при ACA в легком весе Эдуарда Вартаняна в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Планируем ли мы привлечь Вартаняна? Посмотрим. Мы действительно в планах держим бой для Артема Лобова. И Эдуард может быть одним из кандидатов в соперники Артема», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Вартанян следующий поединок проведет против Дамира Исмагулова по правилам кикбоксинга 2 марта в турнире «Наше Дело 82». В июне 2023 года Эдуард техническим нокаутом в третьем раунде победил Артема Резникова и выиграл Гран-при.