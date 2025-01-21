Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 20:36

Гасанов: «Могу считаться бойцом номер один в рейтинге P4P в ACA»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион лиги АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов поделился мыслями о введении в промоушене рейтинга P4P.

«Асланбек Бадаев считает, что боец №1 P4P в АСА — это Муслим Магомедов. Это его мнение, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Гасанова. — Президент лиги Магомед Бибулатов на первую строчку ставит меня. Но кандидатура Муслима тоже оправдана. Он был чемпионом, побеждал уверенно, пояса не терял. В случае моей победы над Шамилем Абдулаевым у меня будет пятая защита титула. Три пояса в АСА: Youg Eagles, Гран-при и пояс чемпиона. И серия побед у меня хорошая. Все мои победы более чем убедительны. Могу считаться №1 P4P».

8 февраля на АСА 183 Гасанов проведет поединок против Шамиля Абдуллаева в рамках финала Гран-при АСА в среднем весе. В активе Гасанова 20 побед и два поражения.

Источник: mma.metaratings.ru
Магомедрасул Гасанов
Читайте также
На Трампа подали в суд из-за упрощающего увольнение федеральных служащих указа
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
Вокруг смерти баскетболиста Тиммы творится ад. Седокову опрашивает полиция, блогеры обвиняют ее в измене с Кокориным
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Немков: «Корнилов расстроился из-за переобувания Вахаева»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости