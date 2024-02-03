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3 февраля, 21:54

Чемпион ACA Гончаров: «Когда мне сказали, что победитель пары Джонсона и Антона Вязигина выходит на меня, я был шоке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров рассказал о том, как травма Мухумата Вахаева повлияла на Гран-при тяжеловесов.

«У меня не было мыслей после травмы Вахаева, что я точно стал фаворитом Гран-при. При любых раскладах я верю в себя. Удивился вылету Мухумата. Я ждал его бой с Корниловым. Мне было интересно противостояние двух стилей. Я бы посмотрел их встречу, даже если бы победитель не был мои потенциальным соперником.

Я три раза встречался с Тони Джонсоном, и никаких эмоций не испытал. И когда мне сказали, что победитель пары Джонсона и Антона Вязигина выходит на меня, я просто был шоке. Четвертый раз с Джонсоном драться? Неужели нельзя было по-другому составить пары? Пришлось болеть за Вязигина, чтобы подраться с ним второй раз, а не с Джонсоном — четвертый раз. Это выше моих сил. Где мне мотивацию находить на такие бои?" — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Сейчас в полуфиналах Гран-при тяжелого веса ACA принимают участие Евгений Гончаров и Антон Вязигин, а также Кирилл Корнилов и Адам Богатырев, который заменил травмированного Мухумата Вахаева.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Евгений Гончаров
Мухумат Вахаев
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