Багов заявил, что Резникова ошибочно считают хорошим грэпплером

Боец АСА Али Багов рассказал о проблемах своего соперника по Гран-при Артема Резникова.

«Вартанян — победитель Гран-при. Он может диктовать свои правила. У Эдуарда была мечта попасть в UFC. Но в 32-летнем возрасте дебютировать в UFC... Нужно провести несколько поединков, чтобы дойти до пояса. Кроме того, там изначально маленькие гонорары. Но Вартанян набрал, если честно. Не знаю, что он делает. Он отлично встает, когда валишь его. Просто у Резникова не было грепплинга, он просто держал Вартаняна. Самое главное — выносливость. Есть большая разница, между трехраундовыми и пятираундовыми поединками. У Резникова проблемы с этим. Не знаю, что с ним произошло. Артем всем проводил «север-юг», поэтому все ошибочно считают его хорошим грэпплером. Но он бывший вольник. Посмотрим, что он покажет в бою», — цитирует Багова MMA.Metaratings.ru.

Резников и Багов подерутся 24 декабря в четвертьфинале турнира ACA 168 в Москве.

На счету 33-летнего Багова 32 победы и 11 поражений в ММА. В активе 31-летнего Резникова 7 поражений при 24 победах.