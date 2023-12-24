Багов техническим нокаутом победил Резникова на АСА 168
Российский боец Али Багов победил Артема Резникова, представляющего Казахстан, в со-главном поединке турнира АСА 168, который проходит в Москве.
33-летний россиянин победил техническим нокаутом. Рефери остановил бой в четвертом раунде.
Теперь в активе Багова 33 победы и 11 поражений в смешанных единоборствах. Резников потерпел восьмое поражение в карьере.
В главном событии вечера ММА чемпион Устармагомед Гаджидаудов и третий номер рейтинга Альберт Туменов проведут поединок за пояс в полусреднем весе.
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