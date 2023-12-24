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Сегодня, 22:17

Мохнаткина закидали бутылками после боя с Одиловым на турнире ACA 168

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российского бойца ММА Михаила Мохнаткина закидали бутылками после поражения нокаутом от Фаридуна Одилова из Таджикистана в полуфинальном поединке Гран-при ACA 168 в Москве.

Одилов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. Он вышел в финал Гран-при в полутяжелом весе.

В главном событии вечера ММА чемпион Устармагомед Гаджидаудов и третий номер рейтинга Альберт Туменов проведут поединок за пояс в полусреднем весе.

В соглавном событии Али Багов подерется с Артемом Резниковым в легком весе.

Михаил Мохнаткин
Фаридун Одилов
ММА
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