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Сегодня, 11:20

Бадаев: «Мое родовое село — самое дорогое место после Мекки и Медины»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о своем родовом селе Элистанжи.

«Мое родовое селение — Элистанжи. Это место, где я родился, прожил первые четыре года своей жизни. Это то место, куда я постоянно возвращаюсь, где похоронены самые близкие мои люди. Даст Всевышний, я тоже там буду. Это самое дорогое место для меня после Мекки и Медины — мусульманских святынь. В Элистанжи я обретаю покой, там чувствуется безмолвная сила, которая была у наших предков, та жизнь, которую они прожили. Нам даже не нужно читать это в книжках, потому что 20 лет назад происходили определенные события. Было много героических поступков, преодолений себя. Элистанжи для меня очень особенное место.

Это парадокс, но из моего села вышло не так много спортсменов. Зато там родились люди, которые проявили себя в других направлениях. В этом даже есть плюс. Я не хочу, чтобы нас измеряли по спортивным достижениям. Да, это присуще всем кавказцам, то, что ценится на Кавказе. Мы любим быть смелыми, отважными и воинственными. Но жизнь многогранна. Приятно, когда есть писатели, драматурги. Из нашего села вышло много богословов и религиозных ученых. Это дорогого стоит. Там есть мечеть, которая когда-то была домом культуры. У меня родители — заслуженные работники культуры республики. Они работали в театре, мама — поэтесса и писательница. Там они ставили театральные постановки. Потом дом культуры преобразовали в мечеть. Многие, кто углубился в религию, были студентами моих родителей и ходили в театральные кружки", — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

19 апреля в Санкт-Петербурге состоится турнир АСА 174. В главном поединке вечера подерутся бойцы легчайшего дивизиона Олег Борисов и Павел Витрук.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-moe-rodovoe-selo-samoe-dorogoe-mesto-posle-mekki-i-mediny-352650/
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