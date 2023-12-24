Россиянин Али Багов проведет поединок в легком весе с казахстанским бойцом лиги АСА Артемом Резниковым в воскресенье, 24 декабря, в Москве в рамках турнира АСА 168. Этот бой станет со-главным событием вечера. Начало — ориентировочно в 22:30 по московскому времени.

На счету 31-летнего Резникова 24 победы и семь поражений в смешанных единоборствах. 33?летний Багов побеждал в MMA 32 раза, проиграв в 11 боях.

Видеотрансляция турнира АСА 168 пройдет в прямом эфире на официальном сайте промоушена и на каналах холдинга «Матч». Прямая трансляция на телеканале «Матч! Боец» , который покажет все поединки турнира, начнется в 16:25, на «Матч ТВ» будут транслироваться только бои основного карда — эфир стартует в 20:30.

Багов — четырехкратный чемпион России по грэпплингу и двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, а так же он бывший чемпион лиги АСВ. В профессиональных смешанных единоборствах боец выступает с 2009-го года. В последнем противостоянии Багов уступил раздельным судейским решением Дауду Шайхаеву.

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