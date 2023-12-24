Бой в полутяжелом весе между Михаилом Мохнаткиным и Фаридуном Одиловым пройдет в воскресенье, 24 декабря, в Москве в рамках турнира АСА 168. Начало поединка — ориентировочно в 22:00 по московскому времени.

Видеотрансляция турнира АСА 168 пройдет в прямом эфире на официальном сайте промоушена и на каналах холдинга «Матч». Прямая трансляция на телеканале «Матч! Боец» , который покажет все поединки турнира, начнется в 16:25, на «Матч ТВ» будут транслироваться только бои основного карда — эфир стартует в 20:30.

Одилов последний бой провел в августе 2023 года на турнире ACA 161, победив Вагнера Прадо сабмишеном во втором раунде. На счету у 31-летнего бойца 17 побед, два поражения и две ничьи.

Мохнаткин последний поединок провел в июне 2023 года на турнире ACA 158, где он одержал победу над Олегом Оленичевым единогласным решением судей. В активе 33-летнего спортсмена 15 побед, пять поражений и две ничьи.

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