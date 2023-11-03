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Сегодня, 17:00

ACA 165: смотреть трансляцию турнира в прямом эфире

Видеотрансляция турнира ACA 165 начнется в 21.00 мск на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Юсуф Раисов.
Юсуф Раисов (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

3 ноября федеральный телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию турнира по смешанным единоборствам ACA 165. Прямой эфир мероприятия в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» начнется в 21.00 по московскому времени.

Канал «Матч Боец» также проведет видеотрансляцию турнира АСА 165. Начало — в 21.00.

В главном событии вечера ММА российский легковес Мехди Дакаев проведет бой с бразильцем Хердесоном Батистой.

Следить за ключевыми событиями поединков АСА 165 можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Узнать информацию о главном карде турнира и расписании боев можно по ссылке.

ММА: новости и статьи, обзоры поединков и интервью бойцов, расписание и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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ACA 165: главный кард турнира и расписание боев
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