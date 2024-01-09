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Сегодня, 07:24

Абдул-Рахман Джанаев и Шамиль Абдулаев подерутся 9 февраля на ACA 170 в Москве

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга ACA в среднем весе Абдул-Рахман Джанаев (18-3) встретится с четвертым номером рейтинга Шамилем Абдулаевым (14-1) в рамках Гран-При АСА в среднем весе 9 февраля на ACA 170 в Москве, сообщает лига в соцсетях.

Триумфатор этого противостояния выйдет в финал и будет ждать победителя пары Магомедрасул Гасанов (18-2) — Ибрагим Магомедов (10-2).

Джанаев в прошлом бою одолел Криса Ханикатта (14-7) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 11 августа 2023-го на ACA 161 в Москве.

Абдулаев в прошлом бою одолел Артема Фролова (18-6) решением большинства судей. Поединок состоялся 19 мая 2023-го на ACA 157 в Казани.

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