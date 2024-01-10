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Сегодня, 11:45

Марат Гафуров подписал контракт с ACA

Давид Хачатрян
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39-летний российский боец легкого веса Марат Гафуров (19-4) заключил контракт с лигой ACA. Об этом сообщают соцсети лиги.

«Подписал соглашение на бой в ACA. От старого просто так не избавитесь», — прокомментировал подписание контракта Гафуров.

Гафуров выступал в различных организациях, таких как M-1 Global и ONE Championship, где он выиграл титул в полулегком весе. Свой последний бой он провел в 2022-м, одолев Ариэля Секстона (13-5) техническим нокаутом в третьем раунде.

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