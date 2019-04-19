В Белогорске зарезан тренер по каратэ

В Белогорске неизвестный с ножом напал на 24-летнего тренера по каратэ, выходившего из здания спорткомплекса "Олимпия". Пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, его доставили в реанимацию, где он скончался.

Нападение произошло около полуночи в среду, 17 апреля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к происшествию может быть причастен местный житель 2001 года рождения. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Сотрудники следственного отдела по Белогорску СУ СК России по Амурской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает амурское управление МВД России.

В клубе предположений о причинах нападения на парня нет. Сказали, что на месте происшествия отработали следователи. И добавили, что камер видеонаблюдения на крыльце, где произошла трагедия, не имеется.