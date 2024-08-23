Сергей Цой считает знаком доверия переизбрание на пост президента Федерации карате России

Президент Федерации карате России Сергей Цой прокомментировал свое единогласное переизбрание на пост главы организации.

«Я высоко чту наше каратистское сообщество, наше братство. Для меня доверие моих друзей, братьев очень ценно, как и тот факт, что меня выбрали единогласно. Это, конечно, говорит о высоком доверии и обязывает ко многому. Наш вид спорта прошел через очень многие трудности и лишения, но сегодня федерация развивает наш вид спорта по всей стране, распространяет его во всем мире», — цитирует Цоя ТАСС.

Цой занимает пост главы Федерации карате России с октября 2016 года. В ноябре 2020-го он был переизбран на очередной четырехлетний срок.