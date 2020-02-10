Президенту кировской федерации каратэ дали семь лет за педофилию

Президент кировской федерации каратэ-кекусинкай Михаил Хурамшин осужден на 7 лет колонии строгого режима за действия сексуального характера с 11-летним ребенком, сообщает РИА «Новости».

Хурамшин был задержан по подозрению в сексуальном преступлении против ребенка в декабре 2018 года. В отношении тренера было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года житель города Кирово-Чепецка совершил действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. Судом мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права 3 года заниматься педагогической, воспитательной, тренерской и преподавательской деятельностью с несовершеннолетними с ограничением свободы сроком на 1 год.