Глава Федерации каратэ Новокузнецка погиб в зоне СВО
Председатель Федерации каратэ Новокузнецка, главный тренер сборной команды Кемеровской области Алексей Ходыкин погиб в ходе выполнения боевого задание в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале Федерации каратэ России (ФКР).
«Очень большая утрата для всех нас. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, а также всему спортивному сообществу. Вечная память!» — говорится в заявлении ФКР.
У Ходыкина остались жена и две дочери.
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25 окт 2023 09:09
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1 фев 2023 12:48
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