Глава Федерации каратэ Новокузнецка погиб в зоне СВО

Председатель Федерации каратэ Новокузнецка, главный тренер сборной команды Кемеровской области Алексей Ходыкин погиб в ходе выполнения боевого задание в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале Федерации каратэ России (ФКР).

«Очень большая утрата для всех нас. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, а также всему спортивному сообществу. Вечная память!» — говорится в заявлении ФКР.

У Ходыкина остались жена и две дочери.