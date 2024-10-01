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Глава Федерации каратэ Новокузнецка погиб в зоне СВО

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Председатель Федерации каратэ Новокузнецка, главный тренер сборной команды Кемеровской области Алексей Ходыкин погиб в ходе выполнения боевого задание в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале Федерации каратэ России (ФКР).

«Очень большая утрата для всех нас. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, а также всему спортивному сообществу. Вечная память!» — говорится в заявлении ФКР.

У Ходыкина остались жена и две дочери.

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