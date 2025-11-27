Ротенберг о возвращении флага дзюдоистам: «Максимальная мотивация, чтобы все вновь услышали гимн России»

Президент общества спортивных единоборств «Отечество», вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации дзюдо разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

— Как вы оцениваете решение по возвращению российского флага сборной по дзюдо? Какую позицию по этому поводу занимаете вы лично и Общество спортивных единоборств «Отечество»?

— «Отечество» всегда поддерживает российских спортсменов, дзюдоистов и самбистов. И даже когда они вынуждены были выступать под нейтральным флагом — они все равно представляли Россию. Запрет был абсолютной несправедливостью.

Наше общество всегда было за то, чтобы люди занимались борьбой и внутри страны, и представляли Российскую Федерацию на международных соревнованиях. И наша поддержка оправдала себя, решение IJF показывает, что здравый смысл и спортивный дух возобладали над политической конъюнктурой и идеологическим давлением.

И теперь российские дзюдоисты могут защищать спортивную честь России под нашим национальным флагом. Это моя мечта, и можно сказать, что она сбылась. И это уже победа! Теперь дело за ребятами, мотивация максимальная, чтобы все вновь услышали гимн России, — сказал Ротенберг «СЭ».

Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о разрешении российским дзюдоистам выступать на международных турнирах под флагом страны в четверг, 27 ноября.

Россияне были отстранены от участия в международных соревнованиях с сентября 2022 года, в апреле 2023 года они были допущены до участия в турнирах в нейтральном статусе.

Россияне смогут выступать под национальным флагом, с гимном и символикой уже на ближайшем турнире «Большого шлема», который пройдет с 28 по 30 ноября в Абу-Даби.