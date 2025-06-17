Путин поздравил Арбузова с золотом чемпионата мира по дзюдо

Президент России Владимир Путин поздравил Тимура Арбузова с золотой медалью чемпионата мира по дзюдо в Будапеште и отметил его успешное выступление.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением в Будапеште. На всей турнирной дистанции, в решающей схватке с именитым соперником вы проявили великолепное мастерство, характер и волю и по праву завоевали почетный титул чемпиона мира. Такая блестящая победа — значимый вклад в развитие отечественной школы дзюдо», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент поздравил победителя с достижением и пожелал ему дальнейших успехов в спорте.

В финале чемпионата мира в Будапеште в весовой категории до 81 кг Арбузов одержал победу над представителем Грузии Тато Григалашвили. В дополнительное время он победил «иппоном» — броском скручиванием («уки отоши»). Таким образом, россиянин взял реванш за поражение в финале прошлогоднего чемпионата мира в Абу-Даби.