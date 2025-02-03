Тасоев признался, что не расстроился бы поражению на турнире Большого шлема в Париже

Чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев поделился эмоциями от победы на турнире Большого шлема в Париже после долгого перерыва из-за травмы.

26-летний россиянин стал обладателем золотой медали в весовой категории свыше 100 кг, в финале победив южнокорейского дзюдоиста Ли Сын Йоба. Тасоев в девятый раз стал победителем турнира Большого шлема.

«Подготовка к турниру заняла у меня всего месяц. Тренеры предлагали повременить с выходом на татами, но я настоял. Честно скажу, я бы не сильно расстроился проигрышу, потому что, возможно, где-то я бы его и заслужил. Я долго не боролся, и мне сейчас очень хочется как можно больше быть на ковре, уставать, чтобы каждая мышца болела. Мне это радость и счастье приносит», — цитирует Тасоева ТАСС.

Спортсмен брал паузу в стартах с декабря 2024 года из-за состояния здоровья.