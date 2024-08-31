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Сегодня, 15:49

Российский Дзюдоист Махмадбеков сменил спортивное гражданство

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Махмадбек Махмадбеков.
Фото Соцсети

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков теперь будет представлять Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Об этом 24-летний спортсмен сообщил в соцсетях, выложив скриншот с новым профилем на официальном сайте Международной федерации дзюдо (IJF), в котором теперь значится гражданство ОАЭ.

«Это решение было непростым, но мои амбиции не дали мне выбора, я не могу пожертвовать всем, через что я прошел. Это было самое долгое и тяжелое лето в моей жизни. Тяжелое в эмоциональном плане. Но все что нас не убивает, делает нас сильнее», — написал Махмадбеков.

Махмадбеков четырежды завоевывал золото турниров серии «Большой шлем». Также на его счету две бронзовые медали. Летом дзюдоист пропустил Олимпиаду в Париже, несмотря на то, что был допущен до участия в соревнованиях.

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