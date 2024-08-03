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Париж-2024

Сегодня, 06:47

Во Франции недовольны результатами дзюдоисток на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Федерации дзюдо Франции Стефан Номис прокомментировал пять бронзовых медалей у девушек на Олимпиаде-2024.

«Я не собираюсь говорить вам, что я доволен женской командой. Да, мы выигрываем медали, но у нас нет золота. Я, конечно, очень разочарован. Мы собираемся обсудить это с тренерами. Это неудовлетворительно. То, что случилось с Романой Дикко, меня не устраивает. Ей не место на третьей позиции. Романа была рождена, чтобы стать олимпийской чемпионкой. Мы должны были привести ее к титулу. Мы, конечно, несем свою долю ответственности. Мы кое-что упустили. У меня лучшая женская команда всех времен, а я пропустил пять финалов. Мы обсудим это, посмотрим, что мы сделали не так, и начнем все сначала на следующей Олимпиаде», — приводит слова Номиса RMC Sport.

Бронзовые медали в дзюдо выиграли француженки Ширин Букли (до 48 кг), Амандин Бюшар (до 52 кг), Сара-Леони Сизик (до 57 кг), Кларисс Агбеньену (до 63 кг) и Романа Дикко (свыше 78 кг).

Всего у Франции на Играх-2024 в этой дисциплине 8 медалей (2 себеряные и 6 бронзовых).

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