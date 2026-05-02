Российский дзюдоист Галстян выиграл серебро турнира Большого шлема в Душанбе

Российский дзюдоист Карен Галстян завоевал серебро турнира Большого шлема в Душанбе.

В финальной схватке в весовой категории до 73 кг 26-летний спортсмен уступил Мухиддину Асадуллоеву из Таджикистана. Бронзу турнира в той же категории выиграл другой россиянин Данил Лаврентьев.

Турнир в столице Таджикистана завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на сореванованих под флагом страны и с национальным гимном.

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