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Россияне завоевали 10 медалей на турнире Большого шлема в Улан-Баторе

Павел Лопатко

Российские дзюдоисты выиграли одну золотую, две серебряные и семь бронзовых медалей турнира Большого шлема в Улан-Баторе.

Ксения Галицкая заняла первое место в весовой категории до 57 килограммов. Серебряными призерами стали Артем Золотухин (до 100 килограммов) и Марина Воробьева (до 48 килограммов).

Бронзовые медали завоевали Изнаур Сааев (до 60 килограммов), Адам Цечоев (до 81 килограмма), Ихван Эдилсултанов (до 90 килограммов), Денис Батчаев (до 100 килограммов), Александра Бабинцева (до 78 килограммов), Сабина Гилязова (до 48 килограммов) и Глафира Борисова (до 52 килограммов).

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