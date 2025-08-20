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Дзюдо

20 августа 2025, 12:32

Олимпийский чемпион по дзюдо Халмурзаев завершил карьеру

Павел Лопатко

Олимпийский чемпион 2016 года дзюдоист Хасан Халмурзаев сообщил о завершении спортивной карьеры.

«В целом я удовлетворен своей карьерой в спорте, хотя у меня и была цель стать двукратным чемпионом Игр. Но я хорошо понимаю, почему мне это не удалось, и делаю из этого выводы», — цитирует 31-летнего дзюдоиста ТАСС.

По словам Халмурзаева, он намерен работать тренером. Вместе с братом-близнецом Хусеном он планирует открывать специализированные школы.

«Хорошим тренером не каждому дано стать, но я хочу попробовать», — сказал Халмурзаев, который побеждал на Олимпийских играх в 2016 году. Также он выигрывал чемпионат Европы в 2021 году и завоевывал бронзу чемпионата мира в 2017 году.

Источник: ТАСС
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Хасан Халмурзаев
Дзюдо
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