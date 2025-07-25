Дзюдоистка Галицкая завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема в Монголии

Российская дзюдоистка Ксения Галицкая завоевала золотую медаль турнира Большого шлема в весовой категории до 57 кг.

Соревнования проходят в Монголии.

В финале Галицкая победила хорватку Ану Викторию Пулиз.

В поединке весовой категории до 48 кг серебряную медаль взяла россиянка Марина Воробьева, бронза досталась также россиянке Сабине Гилязовой. Воробьева в финале уступила японке Митсуки Кондо.

В весовой категории до 52 кг бронзовую медаль завоевала россиянка Глафира Борисова, в схватке за награду она победила француженку Астрид Гнето. Еще одна бронза на счету Изнаура Сааева в весовой категории до 60 кг