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Дзюдо

25 июля 2025, 15:50

Дзюдоистка Галицкая завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема в Монголии

Сергей Ярошенко

Российская дзюдоистка Ксения Галицкая завоевала золотую медаль турнира Большого шлема в весовой категории до 57 кг.

Соревнования проходят в Монголии.

В финале Галицкая победила хорватку Ану Викторию Пулиз.

В поединке весовой категории до 48 кг серебряную медаль взяла россиянка Марина Воробьева, бронза досталась также россиянке Сабине Гилязовой. Воробьева в финале уступила японке Митсуки Кондо.

В весовой категории до 52 кг бронзовую медаль завоевала россиянка Глафира Борисова, в схватке за награду она победила француженку Астрид Гнето. Еще одна бронза на счету Изнаура Сааева в весовой категории до 60 кг

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