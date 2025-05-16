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Дзюдо

16 мая 2025, 20:26

Белорусских дзюдоистов допустили до международных турниров с государственной символикой

Алина Савинова

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под государственным флагом, с гербом и гимном страны, сообщает пресс-служба НОК Белоруссии.

Решение вступит в силу с 1 июня 2025 года.

«Как отмечается президентом международной федерации Мариусом Визером, IJF с нетерпением ждет возможности снова приветствовать белорусских спортсменов на татами под государственным флагом Белоруссии, поддерживая многолетние ценности и традиции дзюдо», — говорится в заявлении НОК Белоруссии.

В апреле 2023 года исполком IJF допустил россиян и белорусов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе. В сентябре 2024-го стало известно, что российские дзюдоисты будут выступать на международных соревнованиях под флагом IJF.

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