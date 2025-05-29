Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за допуска Белоруссии с государственной символикой

Федерация дзюдо Украины отреагировала на решение Международной федерации дзюдо (IJF) допустить белорусских спортсменов до чемпионата мира с государственной символикой.

«Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение не направлять официальную делегацию национальной сборной на чемпионат мира. Федерация решительно осуждает решение IJF и считает его противоречащим фундаментальным принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении», — цитирует ТАСС заявление федерации.

16 мая исполком IJF разрешил спортсменам из Белоруссии с 1 июня 2025 года выступать на турнирах под государственным флагом, с гербом и гимном страны.

В 2023 году украинские спортсмены отказались выступить на чемпионате мира из-за допуска к соревнованиям IJF спортсменов из России и Белоруссии.