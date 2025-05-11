Российский дзюдоист Игольников стал победителем турнира Большого шлема в Астане

Российский дзюдоист Михаил Игольников занял первое место на турнире Большого шлема в Астане в весовой категории до 90 кг. В финале он одержал победу над соотечественником Егором Малкиным.

Это третья золотая медаль российских дзюдоистов на данном турнире. Ранее золотые награды завоевали Изнаур Сааев (в весовой категории до 60 кг) и Рамазан Абдулаев (до 66 кг).

Турнир в Астане проходит с 9 по 11 мая. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.