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Сегодня, 20:09

18 спортсменов вошли в состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В сборной России по дзюдо назвали состав на на чемпионат мира в Абу-Даби.

В состав женской команды вошли: Сабина Гилязова (весовая категория до 48 кг), Глафира Борисова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Александра Бабинцева и Надежда Татарченко (обе — до 78 кг).

Среди мужчин Россию представят Аюб Блиев (до 60 кг), Яго Абуладзе, Мурад Чопанов (до 66 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Тимур Арбузов, Давид Карапетян (до 81 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби пройдет с 19 по 23 мая.

Источник: ТАСС
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