Григорий Дрозд — о результатах боя Бетербиева: «У Бивола украли победу»

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал результаты поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Болел за Диму и считаю, что бой он выиграл. Поэтому эмоции остались: я очень расстроен. Прямо небольшое опустошение. Ограбление? Нет, это, наверное, громкое слово. Но я считаю, что у Димы украли победу, вот так скажу. Он победил, и у него украли победу. Ему ее не отдали. Не ограбили, но... но украли», — приводит слова Дрозда Sport24.

Поединок боксеров прошел в ночь на 13 октября в Эр-Рияде. После 12 раундов судьи отдали победу Бетербиеву 114-114, 115-113, 116-112. 39-летний боксер остался непобежденным — 21 победа в профессиональной карьере. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым. Ранее он выиграл 23 поединка.