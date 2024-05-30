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Сегодня, 11:40

Тимоти Брэдли: «Никто не победит Теренса Кроуфорда»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) не дает шансов абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (61-2) в потенциальном поединке с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0).

«Кроуфорд побьет любого, с кем выйдет на ринг. Любого. Никто не победит Теренса Кроуфорда. И все пытаются его выставить стариком? Братан, он две недели назад провел пятнадцать четырехминутных раундов. Двенадцать с Шакуром [Стивенсоном] и три с двоюродным братом Шакура. Он сокрушит этого чувака [Мадримова]», — сказал Брэдли в интервью ES News.

Кроуфорд и узбекский боксер, владеющий титулом WBA в первом среднем весе, Исраил Мадримов (10-0), подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

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