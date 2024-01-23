Серхио Мора объяснил, почему Фьюри побьет Усика

Экс-чемпион WBC в первом среднем весе Серхио Мора (29-5) считает, что размер в поединке между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0) будет иметь ключевое значение.

«Я отдаю предпочтение Тайсону Фьюри. Это не из-за последнего выступления, это из-за стиля, в котором он проводит бои. Но размер — это тоже фактор, и разница в размерах будет слишком большой... Если бы Фьюри был неподвижной мишенью, я бы отдал предпочтение Усику, я думаю, он великолепен. Но Тайсон Фьюри так хорошо владеет телом, финтами, передвигается, избивает соперников, клинчует, отступает, у него есть все немаловажные качества большого человека. Размер имеет значение, и неважно, насколько ты великий боксер, размер будет превалировать над всем», — сказал Мора в интервью DAZN.

Фьюри и Усик подерутся 17 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.